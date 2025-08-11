#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σουδάν: Περισσότεροι από 40 άμαχοι σκοτώθηκαν από παραστρατιωτικούς σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης – βρίσκονται σε πόλεμο με τον σουδανικό στρατό από τα μέσα Απριλίου του 2023 – εισέβαλαν στον καταυλισμό Αμπού Σουκ και άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων,

Σουδάν: Περισσότεροι από 40 άμαχοι σκοτώθηκαν από παραστρατιωτικούς σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 22:55

Περισσότεροι από 40 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν σε έφοδο παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν, σύμφωνα με διασώστες που βρίσκονται στην περιοχή.

Παραστρατιωτικοί των ΔΤΥ – σε πόλεμο με τον σουδανικό στρατό από τα μέσα Απριλίου του 2023 – εισέβαλαν στον καταυλισμό Αμπού Σουκ και άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων, ανέφεραν μέλη των υπηρεσιών παροχής έκτακτης βοήθειας στην περιοχή.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας, και στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας. Η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε την 15η Απριλίου 2023 έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Παρότι οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης έχασαν τον έλεγχο της σουδανικής πρωτεύουσας, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής παραμένει χωρισμένη στα δύο. Ο στρατός ελέγχει το βόρειο και ανατολικό τμήμα του Σουδάν, ενώ οι ΔΤΥ κυριαρχούν στο νότιο τμήμα και σχεδόν σε όλη την αχανή περιοχή του Νταρφούρ (δυτικά).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σουδάν: Εξήντα τρεις νεκροί από υποσιτισμό σε μια εβδομάδα στην πόλη Ελ Φάσερ

Σουδάν: Νεκροί 14 άμαχοι, προσπαθούσαν να φύγουν από την πολιορκημένη Ελ Φάσερ

Τα blue chips που εκτόξευσαν το Χρηματιστήριο

Η νέα γενιά επενδυτών που θησαύρισε με το... buy the dip

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο