Γερμανία: Ζητά εξηγήσεις από το Ισραήλ για τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στην Λωρίδα της Γάζας

Γερμανία: Ζητά εξηγήσεις από το Ισραήλ για τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στην Λωρίδα της Γάζας

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 22:26

Διευκρινίσεις για τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στην Λωρίδα της Γάζας ζητά από το Ισραήλ η γερμανική κυβέρνηση, καταδικάζοντας την επίθεση εναντίον τους.

«Με συντριβή λάβαμε γνώση των αναφορών για την δολοφονία δημοσιογράφων. Καταδικάζουμε επί της αρχής την δολοφονία δημοσιογράφων. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εάν όμως συμβεί, όπως συνέβη τώρα, τότε εναπόκειται στην πλευρά που διαπράττει μια τέτοια δολοφονία να εξηγήσει με σαφήνεια γιατί ήταν απαραίτητη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γιόζεφ Χιντερζέχερ και, αναφερόμενος σε περισσότερους από 200 δημοσιογράφους που έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, τόνισε ότι «ένας τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων είναι απαράδεκτος».

Ο κ. Χιντερζέχερ επισήμανε ακόμη ότι εφόσον το Ισραήλ στόχευε στην επίθεσή του σε ένα συγκεκριμένο άτομο, «το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί σκοτώθηκαν πέντε συνάδελφοι» και πρόσθεσε ότι «οι δημοσιογράφοι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της πραγματικότητας του πολέμου και της σύγκρουσης και πρέπει να προστατεύονται», ενώ κάλεσε τις ισραηλινές αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι στην Λωρίδα της Γάζας μπορούν να εκτελούν το έργο τους «ελεύθερα και με ασφάλεια».

Για το ίδιο θέμα, η Γερμανική Ένωση Δημοσιογράφων (DJV) ζήτησε επίσης εξηγήσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση. Ακόμη και αν ο δημοσιογράφος Ανάς αλ-Σαρίφ ήταν τρομοκράτης, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, «αυτό δεν δικαιολογεί μια αεροπορική επιδρομή σε μια σκηνή δημοσιογράφων», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Μίκα Μπίστερ, τονίζοντας ότι «το στοχευμένο κυνήγι εργαζόμενων στα ΜΜΕ βάσει κατηγοριών οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν είναι απαράδεκτο».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο του δημοσιογράφου Ανάς αλ-Σαρίφ σε αεροπορική επιδρομή, αλλά τον κατηγόρησε ότι ηγείτο ισλαμιστικού τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς, ενώ ήταν μεταμφιεσμένος σε δημοσιογράφο του σταθμού Al Jazeera. Το Ισραήλ επικαλέστηκε ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες του και έγγραφα που βρέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Ο αλ Σαρίφ ήταν υπεύθυνος για την πραγματοποίηση επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

