Ισχυρός σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μιλά για δόνηση 6,5 βαθμών ρίχτερ, ενώ το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας, έκανε λόγο για 6,1 βαθμών ρίχτερ.

Ισχυρός σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 12:07

Σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε τη δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Από την άλλη το Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) της Γερμανίας, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια).

