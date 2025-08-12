ΗΠΑ: Αμετάβλητος στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Υψηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο αλλά έμεινε αμετάβλητος σε ετήσια βάση, οριακά κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 2,7% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 2,8%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 0,2% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί 0,3%.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε στο 3,1% σε ετήσια βάση και αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση. To 3,1% είναι η υψηλότερη μέτρηση από τον Φεβρουάριο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα καταγράψει άνοδο 3% και 0,3% αντίστοιχα.