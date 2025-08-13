Ελβετία: Δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Γενεύη

Οι δημόσιες συγκοινωνίες θα είναι προσωρινά δωρεάν στη Γενεύη, για πρώτη φορά στην Ελβετία, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη.

Η Γενεύη, στο δυτικό γαλλόφωνο τμήμα της Ελβετίας, βιώνει μια σοβαρή κορύφωση της ρύπανσης από όζον - ένα επιβλαβές αέριο που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή, πονοκεφάλους και κρίσεις άσθματος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με μετρήσεις, οι συγκεντρώσεις όζοντος στην πόλη υπερέβησαν το όριο ασφάλειας για την υγεία των 180 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του καντονίου της Γενεύης.

Χθες Τρίτη, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου με την κυβέρνηση να εκδίδει προειδοποιήσεις για καύσωνα για τα δυτικά και νότια τμήματα της Ελβετίας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή νέφωση σημαίνουν ότι οι ρύποι του όζοντος συσσωρεύονται και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαλυθούν, δήλωσε στο Reuters το Γραφείο Περιβάλλοντος του καντονίου της Γενεύης.

Ως απάντηση, οι δημόσιες συγκοινωνίες έγιναν δωρεάν για πρώτη φορά σήμερα σε όλο το καντόνι, για να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να στραφούν από τα αυτοκίνητά τους σε λεωφορεία, τραμ, τρένα και πλοία, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων από την κυκλοφορία.

«Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου, κυρίως μέσω της προώθησης των δημόσιων συγκοινωνιών και του περιορισμού της κυκλοφορίας των πιο ρυπογόνων οχημάτων», ανέφερε το γραφείο περιβάλλοντος.

Οι επιβάτες δεν θα χρειάζονται εισιτήριο και οι έλεγχοι εισιτηρίων θα ανασταλούν μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση με την ρύπανση, ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Μεταξύ 6 το πρωί και 22:00 το βράδυ μόνο αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπές επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ