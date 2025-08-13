#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Καζακστάν: Υπάλληλος του υπουργείου Άμυνας συνελήφθη στην Πολωνία

Το υπουργείο ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι "τέθηκε υπό κράτηση ένας υπάλληλος του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου του Καζακστάν από τις πολωνικές δυνάμεις της τάξης".

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 23:17

To υπουργείο Άμυνας του Καζακστάν δήλωσε σήμερα ότι ένας από τους υπαλλήλους του συνελήφθη στην Πολωνία, η οποία ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι έθεσε υπό κράτηση έναν ξένο πολίτη κατηγορούμενο για κατασκοπεία.

Το υπουργείο ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι "τέθηκε υπό κράτηση ένας υπάλληλος του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου του Καζακστάν από τις πολωνικές δυνάμεις της τάξης".

Το Καζακστάν, το οποίο έχει στενούς οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με τη Ρωσία, αλλά διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυτικές χώρες, δήλωσε: "η αλληλεπίδραση με την ξένη πλευρά είναι σε εξέλιξη για την επίλυση αυτής της κατάστασης".

Οι πολωνικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας (ABW) είχαν ανακοινώσει ότι συνέλαβαν στις 30 Ιουλίου έναν "πολίτη ασιατικής χώρας που ιδρύθηκε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης", περιγραφή που ανταποκρίνεται συγκεκριμένα στο Καζακστάν.

"Ταυτοποιήθηκε ως αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού που επιχειρούσε υπό διπλωματική κάλυψη σε ευρωπαϊκή χώρα", είχε διευκρινίσει η ABW.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο ύποπτος διεξήγαγε "δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών απειλώντας την ασφάλεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας και συμμαχικών στρατιωτικών δομών". Δικαστήριο της Βαρσοβίας αποφάσισε την προφυλάκιση του άνδρα για τρεις μήνες.

Όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο εάν επρόκειτο για τον υπάλληλο του υπουργείου του Καζακστάν, οι πολωνικές υπηρεσίες δεν έδωσαν κάποια συνέχεια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

