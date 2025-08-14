Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 21:48

Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας.

Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται έξι άνθρωποι που περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

«Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εντείνουν τις επιδρομές τους στη Ζεϊτούν», μια συνοικία νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους που λιμοκτονεί και έχει καταστραφεί από περισσότερους από 22 μήνες πολέμου, σύμφωνα με τον Μπασάλ.

Ο στρατός δεν σχολίασε άμεσα αυτές τις αναφορές.

«Για τέταρτη συνεχή ημέρα, η περιοχή αποτελεί στόχο στρατιωτικής επιχείρησης που έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό μαρτύρων και τραυματιών. Από την αυγή, έχουμε λάβει 28 κλήσεις από οικογένειες στη γειτονιά, με ορισμένες να μας λένε ότι παιδιά έχουν σκοτωθεί. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν λόγω των πυροβολισμών», τόνισε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Η Μαράμ Κάσκο, κάτοικος της Ζεϊτούν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Οι επιδρομές έχουν ενταθεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Ο ανιψιός μου, η σύζυγός του και τα παιδιά τους σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό», είπε.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Αχλί στην πόλη της Γάζας και στη συνέχεια θάφτηκαν σε νεκροταφείο, κατέγραψε εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι «ενέκρινε» ένα νέο σχέδιο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει την καταστροφική επίθεση που ξεκίνησε σε απάντηση στην άνευ προηγουμένου φονική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με εντολή του στρατιωτικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο στρατός ετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών με δηλωμένο στόχο να συντρίψει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

