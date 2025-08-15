#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Συνελήφθη ο δήμαρχος του Πέρα της Κωνσταντινούπολης

Ο δήμαρχος του Πέρα (Μπέιογλου), Ινάν Γκουνέι, από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), είναι ο 16ος δήμαρχος που τίθεται υπό κράτηση στο πλαίσιο της καταστολής, κατά την οποία συνολικά περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τις 19 Μαρτίου.

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 11:41

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 44 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον δήμαρχο του κεντρικού δήμου του Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά.

Ο δήμαρχος του Πέρα (Μπέιογλου), Ινάν Γκουνέι, από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), είναι ο 16ος δήμαρχος που τίθεται υπό κράτηση στο πλαίσιο της καταστολής, κατά την οποία συνολικά περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τις 19 Μαρτίου.

Μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται στη φυλακή είναι ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ερευνάται για κατηγορίες διαφθοράς και συνδέσεων με την τρομοκρατία και την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ.

Οι συλληφθέντες στη σημερινή αστυνομική επιχείρηση είναι ύποπτοι για διαφθορά σε δημόσιους διαγωνισμούς που συνδέονται με τον δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Την Πέμπτη, η δήμαρχος του CHP Οζλέμ Τσερτσίογλου από τη δυτική πόλη του Αϊδινίου προσχώρησε στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ερντογάν.

Ο ηγέτης του CHP Οζγκούρ Οζέλ υποστήριξε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι αξιωματούχοι του AKP απείλησαν την Τσερτσίογλου με ποινική δίωξη και σύλληψη, εάν δεν εντασσόταν στο κυβερνών κόμμα.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του AKP Χαγιάτι Γιαζίτσι, όπως και η ίδια η Τσερτσίογλου απέρριψαν την κατηγορία του Οζέλ.

 

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

