#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους η πλειοψηφία των Γερμανών

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» του ZDF, στο ερώτημα εάν η Γερμανία θα έπρεπε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, το 60% απαντά «ναι», «όχι» απαντά το 22% και «δεν γνωρίζω» το 18%.

Υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους η πλειοψηφία των Γερμανών

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 23:02

Η γερμανική κοινή γνώμη φαίνεται να συμφωνεί με την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περιορίσει την παράδοση όπλων στο Ισραήλ, ενώ ξεκάθαρη είναι και η πλειοψηφία των πολιτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από την Γερμανία.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» που διενεργείται για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 83% των ερωτηθέντων θεωρεί «ορθή» την απόφαση αναστολής παράδοσης στο Ισραήλ όπλων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Λωρίδα της Γάζας και μόνο το 10% την χαρακτηρίζει «μη ορθή». Μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων, τα υψηλότερα ποσοστά όσων θεωρούν την κυβερνητική απόφαση ορθή προέρχονται από τους υποστηρικτές της Αριστεράς και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 95%, ακολουθούν οι ψηφοφόροι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων με 85%, της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με 80% και των Φιλελευθέρων (FDP) με 79%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό, 68%, καταγράφεται μεταξύ των ψηφοφόρων της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Στο ερώτημα εάν η Γερμανία θα έπρεπε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, το 60% απαντά «ναι», «όχι» απαντά το 22% και «δεν γνωρίζω» το 18%.

Στην ίδια δημοσκόπηση, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 ημερών θητείας του κυβερνητικού συνασπισμού, το 61% δηλώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων είναι «μάλλον κακή» και μόνο το 32% εκφράζει αντίθετη γνώμη. Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η εικόνα παραμένει σχετικά σταθερή, με την Ένωση και το SPD να διατηρούν τα ποσοστά τους στο 27% και στο 15% αντίστοιχα, την AfD να βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση με 23% (-1), τους Πράσινους στο 12% (+1) και την Αριστερά χωρίς μεταβολή στο 11%.

Στην αξιολόγηση της δημοτικότητας των πολιτικών, ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) εξακολουθεί να είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός στην Γερμανία, ακολουθούν ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU), η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD), ενώ ο καγκελάριος Φριντριχ Μερτς περιορίζεται στην πέμπτη θέση και στην δέκατη και τελευταία βρίσκεται η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση

Ξεπέρασε τις ΗΠΑ η ΕΕ στις παραδόσεις στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Σκοτώθηκαν δημοσιογράφοι του Al Jazeera από χτύπημα του Ισραήλ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο