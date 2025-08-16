#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες του ΝΑΤΟ

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ μετά από μια μακρά τηλεφωνική κλήση με τον Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες.

Δημοσιεύθηκε: 16 Αυγούστου 2025 - 10:22

Το αναμενόμενο τηλεφώνημα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τον οποίο όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαρτάται πλέον η εκεχειρία, έγινε κατά την πτήση επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ από την Αλάσκα, στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επικοινώνησε και με ηγέτες – χωρών του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News Channel πριν αναχωρήσει από την Αλάσκα, ο Τραμπ επέμεινε ότι το βάρος της ολοκλήρωσης μπορεί να πέσει στον Ζελένσκι, αλλά είπε ότι θα υπάρξει και κάποια εμπλοκή από ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Τραμπ δεν μίλησε σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του στην Ουάσινγκτον. Όταν το αεροπλάνο του προσγειώθηκε, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ μετά από μια μακρά τηλεφωνική κλήση με τον Ζελένσκι.

Κρεμλίνο: Δεν τίθεται θέμα τριμερούς

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν ξανά μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα.

Πηγή: ertnews.gr

