ΗΠΑ: Προσφέρουν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ ανέφερε σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας εκτός ΝΑΤΟ, οι οποίες θα είναι παρόμιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας. Αδιευκρίνιστος ο ρόλος των ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 16 Αυγούστου 2025 - 14:55

Οι ΗΠΑ προσέφεραν σήμερα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, δήλωσαν μη κατονομαζόμενες πηγές στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αναφορά σε αυτή την πρόταση έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του (Βλαντιμίρ) Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση αυτή έγινε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «επαναλήφθηκε» αργότερα κατά τη συνέχιση αυτής της επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων βάσει του Άρθρου 5.

Δύο ακόμη άτομα με γνώση του θέματος τόνισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ, παρόμοιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα.

Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει αυτό, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες.

Η Μελόνι σε ανακοίνωσή της τόνισε πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ». «Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

