Παράδοση Ντονέτσκ και πάγωμα γραμμής μετώπου πρότεινε ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από την περιοχή του Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να παγώσει την υπόλοιπη γραμμή του μετώπου εφόσον ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Ο Ρώσος ηγέτης διατύπωσε το αίτημα αυτό κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών.

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα αυτό στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, κατά την οποία τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για εξασφάλιση εκεχειρίας από τη Μόσχα.

Η κίνηση αυτή θα παρέδιδε στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο μιας περιοχής που έχει εν μέρει καταλάβει και όπου τα στρατεύματά της προελαύνουν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Νοέμβριο.

Σε αντάλλαγμα για την περιοχή του Ντονέτσκ, ο Πούτιν είπε ότι θα παγώσει τη γραμμή του μετώπου στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου οι δυνάμεις του κατέχουν μεγάλες εκτάσεις γης, και ότι δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για την κατάληψη περισσότερων εδαφών, σύμφωνα με τρία από τα άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις για να «επιλυθούν οι ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης, οι οποίες ουσιαστικά θα τερμάτιζαν την κρατική υπόσταση της Ουκρανίας με τη σημερινή της μορφή και θα ανέτρεπαν την ανατολική διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Όμως, ο Ρώσος πρόεδρος είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί σε άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, εφόσον ικανοποιηθεί από την αντιμετώπιση των «ριζικών αιτίων», σύμφωνα με έναν πρώην ανώτερο αξιωματούχο του Κρεμλίνου.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% του Ντονέτσκ.

Πηγές που γνωρίζουν τη σκέψη του Ζελένσκι είπαν ότι δεν θα δεχθεί να παραδώσει το Ντονέτσκ, αλλά θα ήταν ανοιχτός να συζητήσει το εδαφικό με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα. Ο Ζελένσκι θα ήταν επίσης ανοιχτός να συζητήσει το θέμα σε τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών Τραμπ–Πούτιν. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Τραμπ προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για εξασφάλιση εκεχειρίας από τον Πούτιν, συμβουλεύοντας τον Ζελένσκι να «κάνει μια συμφωνία» με τη Ρωσία.

«Αποφασίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να οδηγηθούμε απευθείας σε μια Συμφωνία Ειρήνης, η οποία θα έβαζε τέλος στον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν τηρείται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social μετά από μια κλήση με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Αν όλα πάνε καλά, τότε θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν συζήτησαν μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Άνκορατζ. Δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το Ντονέτσκ.