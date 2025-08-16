Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ύστερα από την συνάντηση που είχε στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα για τα "βασικά σημεία" της συνομιλίας που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

"Τη Δευτέρα θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε για το σύνολο των λεπτομερειών ώστε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο", σημείωσε ο Ζελένσκι.

"Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να υπάρξει εμπλοκή των Ευρωπαίων σε κάθε στάδιο προκειμένου να παρασχεθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλευρό των ΗΠΑ", συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μίλησε περίπου μία ώρα τηλεφωνικώς με τον Τραμπ, προτού συμμετάσχουν στη συνομιλία αυτή Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε εξάλλου την επιθυμία του για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν, όπως είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης", υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για "θετικά σημάδια που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά" για να παρασχεθούν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας.

Axios: Ο Πούτιν θέλει συνολική συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος

Ο ρεπόρτερ του Axios, Μπαρακ Ραβιντ, επικαλούμενος πηγή, ανέφερε πως ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας πως ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για εκεχειρία αλλά για μια συνολική συμφωνία για να μπει τέλος στον πόλεμο.

«Νομίζω πως μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία» είπε ο Τραμπ στην τηλεφωνική επικοινωνία, κατά τον Ραβιντ, ο οποίος επικαλέστηκε πηγή χωρίς να την κατονομάζει.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ηγέτες από τη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Πολωνία, την Ιταλία και τη Βρετανία συμμετείχαν στην τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο Τραμπ ενημέρωσε τους συμμάχους αναφορικά με τη σύνοδο με τον Πούτιν.

