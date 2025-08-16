Τραμπ: Καλύτερα ειρηνευτική συμφωνία παρά κατάπαυση πυρός

Οπως μεταδίδει το Reuters, σε μια μεγάλη στροφή, ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως συμφώνησε με τον Πούτιν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι να πάνε κατ’ ευθείαν σε ειρηνευτική συμφωνία, όχι μέσω κατάπαυσης πυρός, όπως απαιτούν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι -με τη στήριξη μέχρι πρότινος και των ΗΠΑ.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, προσθέτοντας: «Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές».

Ο Ζελένσκι δήλωσε μετά από μια μακρά συνομιλία με τον Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εποικοδομητική συνεργασία και ότι υποστηρίζει την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης.

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν έκανε καμία αναφορά στη συνάντηση με τον Ζελένσκι όταν μίλησε νωρίτερα στους δημοσιογράφους. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι δεν είχε συζητηθεί η πιθανότητα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή του Ζελένσκι.