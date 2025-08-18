#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανοδικά οι ασιατικές αγορές με το βλέμμα στις ΗΠΑ - Πιέσεις στη Σεούλ

Νέες μαζικές διαδηλώσεις στο Τελ Αβιβ για τους ομήρους

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων. Αίτημα για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Νέες μαζικές διαδηλώσεις στο Τελ Αβιβ για τους ομήρους

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 08:13

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες, Σάββατο, στους δρόμους στο κέντρο του Τελ Αβίβ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στην Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και την Μπερσέβα.

«Αύριο θα οδηγήσουμε τη χώρα σε πάγωμα», δήλωσε απευθυνόμενη στους διαδηλωτές η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ο γιος της οποίας, ο Ματάν, είναι ένας από τους περίπου 20 ζωντανούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ζανγκάουκερ αναφερόταν σε προγραμματισμένη για σήμερα πανεθνική απεργία στο Ισραήλ.

«Και δεν θα σταματήσουμε αύριο, δεν θα περιμένουμε ο (πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», συνέχισε η Ζανγκάουκερ.

Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, η Κυριακή είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ισραήλ. Οι οικογένειες ζήτησαν να γίνει απεργία σε διαμαρτυρία για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, ανέφερε η Times of Israel.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπό την κατοχή της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Χαμάς απορρίπτει το ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων της Γάζας

Στοπ στις βίζες σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες βάζουν οι ΗΠΑ

Νετανιάχου: Οι διαδηλώσεις για τερματισμό του πολέμου ενισχύουν τη Χαμάς

Ισραηλινή επίθεση σε μονάδα παραγωγής ρεύματος της Υεμένης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο