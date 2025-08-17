#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Άνοιξαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές της Βολιβίας

Φαβορί για να περάσουν σε έναν δεύτερο γύρο εκλογών είναι οι δυο υποψήφιοι της δεξιάς, Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα και Χόρχε Κιρόγα.

Άνοιξαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές της Βολιβίας

Δημοσιεύθηκε: 17 Αυγούστου 2025 - 16:02

Περίπου οκτώ εκατομμύρια Βολιβιανοί ξεκίνησαν να προσέρχονται σήμερα στις κάλπες το πρωί από τις 8:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) για να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο (TSE).

Οκτώ είναι οι υποψήφιοι πρόεδροι, συμπεριλαμβανομένου του κεντροδεξιού επιχειρηματία Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα και του δεξιού πρώην προέδρου Χόρχε Κιρόγα, οι οποίοι προηγούνται στις δημοσκοπήσεις.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης στη χώρα και η δεξιά δείχνει να βρίσκεται σε θέση να κλείσει τον κύκλο κυριαρχίας της αριστεράς στα πολιτικά πράγματα της χώρας, τον οποίο άνοιξε πριν από είκοσι χρόνια ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες.

Ο άλλοτε υποστηριζόμενος από τον Μοράλες, αλλά τώρα σε σύγκρουση μαζί του, απερχόμενος πρόεδρος της χώρας Λουίς Άρσε, στον οποίο καταλογίζονται ευθύνες για την κατάσταση αυτή, δεν έθεσε υποψηφιότητα για μια δεύτερη θητεία.

Ο Ανδρόνικο Ροδρίγκες, ο πρόεδρος της Γερουσίας επίσης προερχόμενος από την αριστερά, και ο υποψήφιος του Κινήματος Προς τον Σοσιαλισμό (MAS) που βρίσκεται στην εξουσία από το 2006 Εδουάρδο δελ Καστίγιο, βρίσκονται πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, δύο υποψήφιοι της δεξιάς, ανάμεσα στους οκτώ που έχουν κατέβει στις εκλογές, ανταγωνίζονται για την πρώτη θέση: ο 66χρονος Μεδίνα και ο 65χρονος Χόρχε Κιρόγα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πιστώνουν στον πρώτο 21% των ψήφων και στον δεύτερο 20%, έναντι 5,5% που προβλέπουν ότι εξασφαλίζει ο Ανδρόνικο Ροδρίγκες και 1,5% ο Εδουάρδο δελ Καστίγιο. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με βάση το σύνολο του εκλογικού σώματος.

Άνευ εκπλήξεως, τα δύο φαβορί αναμένεται να αναμετρηθούν για την προεδρία σε έναν δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 19 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa

