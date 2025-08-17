Φον ντερ Λάιεν: Σημασία δεν έχουν οι λέξεις αλλά η ουσία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο όρος «κατάπαυση του πυρός» έχει μικρότερη σημασία από την ουσία, που είναι να σταματήσει η αιματοχυσία.

«Αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να σταματήσει το σκοτωμός», είπε. «Δεν έχει σημασία ο ίδιος ο όρος, αλλά το περιεχόμενο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει το συντομότερο δυνατό μια τριμερής συνάντηση… μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ούτε στη στήριξη που λαμβάνει η Ουκρανία από τρίτες χώρες.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις· είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ως προς το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας, η κα φον ντερ Λάιεν είπε: «Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 (του ΝΑΤΟ) στην Ουκρανία και η συμμαχία των προθύμων συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί».

Η πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.

Ζελένσκι: Οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», είπε.

Πηγή: ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP