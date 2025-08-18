Eldorado Gold: Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Christian Milau

Η Eldorado Gold Corporation («Eldorado» ή «η Εταιρεία») να ανακοίνωσε ότι ο Christian Milau θα αναλάβει τη θέση του προέδρου, από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των κεφαλαιαγορών και της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Έχει εμπειρία στην επιχειρησιακή ηγεσία, τις σχέσεις με κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη και έχει εργαστεί σε κορυφαίες μεταλλευτικές αγορές παγκοσμίως, όπως στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Αφρική κ.α.

Ως ανώτατο στέλεχος στη μεταλλευτική βιομηχανία, έχει ηγηθεί εταιρειών γεωλογικής έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής χρυσού και χαλκού, με στρατηγικό προσανατολισμό στην ανάπτυξη, την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που αποδίδει αποτελέσματα μέσω των εταιρικών αξιών και την οικοδόμηση ισχυρών και μακροχρόνιων συνεργασιών με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πιο πρόσφατα, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Saudi Discovery Company, ιδιωτικής εταιρείας έρευνας χαλκού και χρυσού με δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία, ενώ παράλληλα υπηρέτησε ως μη εκτελεστικό μέλος σε διοικητικά συμβούλια αρκετών εταιρειών χρυσού και χαλκού, μεταξύ των οποίων οι New Gold, Northern Dynasty Minerals, Arras Minerals και Copper Standard Resources. Στο πλαίσιο της μετάβασής του στην Eldorado, ο Christian θα αποχωρήσει από τις μη εκτελεστικές θέσεις του σε αυτά τα διοικητικά συμβούλια.

Προηγουμένως, ο Christian διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Equinox Gold από το 2016 έως το 2022, οδηγώντας την εταιρεία σε σημαντική ανάπτυξη από έναν οργανισμό με ένα μόνο υπό ανάπτυξη έργο σε πολυμεταλλευτική εταιρεία με οκτώ παραγωγικά μεταλλεία. Πριν από την Equinox, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της True Gold Mining, καθώς και οικονομικός διευθυντής της Endeavour Mining και αντιπρόεδρος, ταμίας της New Gold. Είναι κάτοχος επαγγελματικού τίτλου ορκωτού λογιστή (Chartered Professional Accountant – CA).

Με τον διορισμό αυτό, ο George Burns, σημερινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado, θα αναλάβει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Christian θα έχει την εποπτεία του εκτελεστικού αντιπροέδρου & οικονομικού διευθυντή, καθώς και του εκτελεστικού αντιπροέδρου Λειτουργιών και Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι τομείς ευθύνης του θα περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες σε Καναδά και Τουρκία, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, την Έρευνα, τα Οικονομικά, τους Ανθρώπινους Πόρους, καθώς και την Υγεία, την Ασφάλεια και τη Βιωσιμότητα.

Ο Steven Reid, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, δήλωσε: «Καθώς προετοιμάζουμε την εταιρεία για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της, το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποίησε μια εκτενή αναζήτηση για να εντοπίσει έναν πρόεδρο με τον κατάλληλο συνδυασμό εμπειρίας, οράματος και ηγετικών ικανοτήτων. Ο Christian είναι ένας καταξιωμένος ηγέτης που θα συμπληρώσει την εκτελεστική μας ομάδα και θα συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εταιρείας. Ο διορισμός του αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για οραματική ηγεσία και σχεδιασμό διαδοχής, καθώς και για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

«Η εμπειρία του Christian ταιριάζει απόλυτα στην Eldorado», δήλωσε ο George Burns, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. «Διαθέτει έναν σπάνιο συνδυασμό επιχειρησιακής εμπειρίας, οικονομικής διορατικότητας και στρατηγικού οράματος. Η ηγεσία του σε περιόδους μετασχηματισμού σε πολλές μεταλλευτικές εταιρείες ενισχύει την εκτελεστική μας ομάδα.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Christian καθώς προχωράμε προς την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών –ενός κρίσιμου σημείου καμπής για την εταιρεία. Καθώς προετοιμαζόμαστε να θέσουμε σε λειτουργία το νέο μας μεταλλείο χαλκού & χρυσού, οι γνώσεις και η εμπειρία του Christian θα είναι καθοριστικές για την προώθηση της επόμενης φάσης της στρατηγικής, της ανάπτυξης και της κατανομής κεφαλαίων μας».

«Η ομάδα της Eldorado έχει εφαρμόσει με επιτυχία μια πειθαρχημένη και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης και είμαι ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ σε αυτή την εξαιρετική ομάδα σε μια τόσο κομβική στιγμή», δήλωσε ο Christian Milau. «Με την εκκίνηση των Σκουριών το επόμενο έτος, η εταιρεία εισέρχεται σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο και ανυπομονώ να συμβάλλω σε αυτή τη δυναμική. Αυτό που με προσέλκυσε στην Eldorado δεν είναι μόνο το ποιοτικό χαρτοφυλάκιο έργων και η αναπτυξιακή της πορεία, αλλά και οι αξίες της συνεργασίας, της ευελιξίας, του σθένους, της θέλησης και της ακεραιότητας.

Οι ισχυρές αξίες με έχουν καθοδηγήσει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και είναι σαφές ότι αυτές οι αρχές είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα της Eldorado. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον George και την ευρύτερη ομάδα, ώστε να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά θεμέλια της εταιρείας για να δημιουργήσουμε αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη, να υλοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου και να διαμορφώσουμε την επόμενη φάση της εξέλιξης της Eldorado ως κορυφαίου παραγωγού χρυσού και βασικών μετάλλων».