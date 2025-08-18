Επικοινωνία Πούτιν-Μόντι για Ουκρανικό και διεθνείς εξελίξεις

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον ενημέρωσε σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε γνωστό από το Κρεμλίνο.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές μιας μακροπρόθεσμης διευθέτησης της κρίσης στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο επί του θέματος, όπως και για άλλα επίκαιρα διεθνή ζητήματα», αναφέρει το Κρεμλίνο σε ανακοίνωση.

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Μόντι για τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες στην Ινδία.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ινδίας ανέφερε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν του τηλεφώνησε για να μοιραστεί μαζί του τις «σκέψεις» του, μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα.

«Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Πούτιν, για το τηλεφώνημά του και επειδή μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πρόσφατη συνάντησή του με το πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα», δήλωσε ο Μόντι σε μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ινδία τασσόταν πάντα υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύρραξης στην Ουκρανία και στηρίζει όλες τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση» συμπλήρωσε.

«Θα χαρώ για τη συνέχιση των συνομιλιών μας τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο επικεφαλής του ινδικού κράτους.

Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη Μόντι-Πούτιν έγινε επίσης αναφορά σε σειρά διμερών θεμάτων, με στόχο την ενίσχυση της «ειδικής» στρατηγικής συνεργασίας, αναφέρθηκε σε ένα δελτίο Τύπου της ινδικής κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ