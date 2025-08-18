#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΕ: Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία συγκαλεί την Τρίτη ο Κόστα

Ενημέρωση των κρατών μελών για τις συναντήσεις που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα σχετικά με το Ουκρανικό. Δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 19:14

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει βιντεοδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να ενημερώσει όλες τις χώρες για τις συναντήσεις που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για το θέμα της Ουκρανίας.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για διαρκή ειρήνη που θα εγγυάται τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.

 

