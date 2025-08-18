ΕΕ: Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία συγκαλεί την Τρίτη ο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει βιντεοδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να ενημερώσει όλες τις χώρες για τις συναντήσεις που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για το θέμα της Ουκρανίας.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για διαρκή ειρήνη που θα εγγυάται τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.

I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ