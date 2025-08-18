Ουγγαρία: Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη Ρωσία για ανάμιξη στην εσωτερική πολιτική της χώρας

Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ ζήτησε διασφαλίσεις από τη Ρωσία ότι δεν θα παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρχει περιθώριο για ουσιαστική συνεργασία εάν η Μόσχα δεν σέβεται την εθνική κυριαρχία της Ουγγαρίας.

Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SRV) της Ρωσίας σε μια πρόσφατη έκθεσή της ανέφερε ότι ο Μαγιάρ είναι πιστός στις «ελίτ που προωθούν την παγκοσμιοποίηση» και ισχυριζόταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο «αλλαγής καθεστώτος στη Βουδαπέστη».

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις του Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2026.

Σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ουγγαρία ο Μαγιάρ διερωτάται ποιες είναι οι συνέπειες της ανακοίνωσης της SVR. «Ζητώ σαφείς διαβεβαιώσεις ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της Ουγγαρίας, συμπεριλαμβανομένων και εκστρατειών παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεων ή εκφοβισμού πολιτικών και πολιτών» ανέφερε σε αυτήν την επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Facebook την Κυριακή. Σήμερα, σε άλλη επιστολή που αναρτήθηκε επίσης στο Facebook έγραψε ότι ο Ρώσος πρεσβευτής του απάντησε ότι οι κατηγορίες του είναι «αβάσιμες» και ότι η Μόσχα δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις καμίας ξένης χώρας.

Η ανακοίνωση της SVR για την ουγγρική πολιτική σκηνή «μιλά από μόνη της και δεν απαιτεί περαιτέρω εξηγήσεις. Το περιεχόμενό της είναι σαφές και κατανοητό από όλους», γράφει στην απάντησή του ο πρεσβευτής Εβγκένι Στανισλάβοφ.

Ο Όρμπαν, που κυβερνά την Ουγγαρία από το 2010, επικρίνεται από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες για τις θερμές σχέσεις που διατηρεί με τη Μόσχα και επειδή αντιτίθεται στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ο ίδιος κατηγορεί επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι σχεδιάζουν την ανατροπή του.

Ο Μαγιάρ από την πλευρά του λέει ότι η ανακοίνωση της SVR δείχνει ότι η Ρωσία προσπαθεί να αναμιχθεί ευθέως για να επηρεάσει τους Ούγγρους ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ