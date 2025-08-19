ΗΠΑ: Στρατεύματα στην Ουάσιγκτον στέλνουν ρεπουμπλικανικές πολιτείες

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 09:30

Την ανάπτυξη περίπου 200 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εννοεί να «καθαρίσει» από τις συμμορίες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (18/8) ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Μισισίπι, έπειτα από εκείνους του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νότιας Καρολίνα.

«Ενέκρινα την ανάπτυξη στην Ουάσιγκτον περίπου 200 στρατιωτών της Εθνοφρουράς του Μισισίπι για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να επαναφέρει τον νόμο και την τάξη στην πρωτεύουσα του έθνους μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί εκείνες του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νότιας Καρολίνα, άλλων ρεπουμπλικανικών πολιτειών που ανακοίνωσαν επίσης αναπτύξεις των εθνοφρουρών τους στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που διοικείται από τους Δημοκρατικούς.

Το Οχάιο θα στείλει 150 εφέδρους, η Νότια Καρολίνα περίπου 200, ενώ η Δυτική Βιρτζίνια θα παράσχει περίπου 350, μερικοί από τους οποίους έχουν ήδη φθάσει στην Ουάσιγκτον. Θα ενωθούν εκεί με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της πρωτεύουσας, που έχουν ήδη κινητοποιηθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε εξηγήσει πως θέτει την τήρηση της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό τον έλεγχο της κυβέρνησής του και αναπτύσσει εκεί την Εθνοφρουρά.

Η δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ αρνήθηκε ότι υπάρχει εκεί αύξηση της βίας, διαβεβαιώνοντας πως η εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται «στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη αναπτύξει την Εθνοφρουρά, καθώς και τους πεζοναύτες στο Λος Άντζελες στη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του Ιουνίου κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Επρόκειτο τότε για την πρώτη από το 1965 τέτοιου είδους ανάπτυξη ενάντια στη βούληση του τοπικού κυβερνήτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

