ΝΑΤΟ: Συνεδριάζουν την Τετάρτη οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων για την Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 20:57

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν αύριο Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία και «την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών», ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική συμμαχία.

Οι σύμμαχοι του Κιέβου διαπραγματεύονται τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να παράσχουν στην Ουκρανία στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα, ώστε να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση στη χώρα αυτή.

Οι συζητήσεις επιταχύνθηκαν μετά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακολούθησε, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, η σύνοδος μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλών Ευρωπαίων ηγετών.

Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να γίνουν πολλές συναντήσεις, σε διάφορα επίπεδα και σχήματα, ώστε να εξεταστούν οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, που προεδρεύει της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι θα συνεδριάσουν αύριο με τηλεδιάσκεψη οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων άμυνας των 32 χωρών μελών της Συμμαχίας.

Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», οι περίπου 30 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, που στηρίζουν την Ουκρανία, για να ενημερωθούν για όσα αποφασίστηκαν στη σύνοδο της Αλάσκας και στη χθεσινή «μίνι σύνοδο κορυφής» της Ουάσινγκτον.

