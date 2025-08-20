Ισραήλ: Απαιτεί απελευθέρωση όλων των ομήρων για να κηρύξει κατάπαυση πυρός

Το Ισραήλ συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» που κρατούνται για 684η ημέρα πλέον στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση, μετά την υποβολή νέας πρότασης των μεσολαβητών για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δυο μηνών και την επιστροφή σε δυο στάδια των αιχμαλώτων αυτών.

Έπειτα από 22 μήνες πολέμου, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως δέχτηκε την πρόταση των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση των ομήρων σε δυο στάδια.

Το Ισραήλ «δεν έχει αλλάξει» την πολιτική του και συνεχίζει να «απαιτεί την απελευθέρωση» όλων των ομήρων «σύμφωνα με τις αρχές που ορίστηκαν από την κυβέρνηση (του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου) για να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε η ίδια ισραηλινή κυβερνητική πηγή.

«Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση (του πολέμου) εναντίον της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», πρόσθεσε ακόμη η πηγή, εν αναμονή επίσημης απάντησης του Ισραήλ στους μεσολαβητές.

Η διπλωματική ρελάνς έγινε γνωστή ενώ ο ισραηλινός στρατός διεξάγει προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις για να καταλάβει την πόλη της Γάζας και γειτονικούς καταυλισμούς προσφύγων, με δημόσια διακηρυγμένους στόχους να «τελειώσει» τη Χαμάς και να επιτύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Εξαίροντας την «πολύ θετική» απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ τόνισε νωρίτερα πως η πρόταση αναπαράγει «σχεδόν καθ’ ολοκληρία» αμερικανική πρόταση που είχε αποδεχτεί το Ισραήλ. Ωστόσο, η διπλωματία του εμιράτου επιφυλάχθηκε να μιλήσει περί «επιτυχίας».

Το κείμενο βασίζεται σε προηγούμενη πρόταση, του αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, που προέβλεπε πως θα αφεθούν ελεύθεροι 10 όμηροι εν ζωή και θα επιστραφούν 18 σοροί ομήρων με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος, σύμφωνα με την ισραηλινή κρατική ραδιοφωνία Kan.

«Η Χαμάς και οι (άλλες παλαιστινιακές) παρατάξεις ελπίζουν (...) ότι ο Νετανιάχου δεν θα παρεμβάλει εμπόδια και κωλύματα» στην εφαρμογή της συμφωνίας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιζάτ αρ Ρισκ, μέλος του πολιτικού γραφείου του ισλαμιστικού κινήματος.

Ακροδεξιοί υπουργοί, ιδίως ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποίησαν από την πλευρά τους τον κ. Νετανιάχου να μην «συνθηκολογήσει» με τη Χαμάς, κρίνοντας πως «δεν έχει εντολή να κλείσει επιμέρους συμφωνία».

«Δυστυχώς, οι σιωνιστικές αντιδράσεις σήμερα αντανακλούν τις μοχθηρές προθέσεις του Νετανιάχου να συνεχίσει τον πόλεμο, τη γενοκτονία και την εθνική κάθαρση», εκτίμησε ο Μπασέμ Ναΐμ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με διάρκεια, για να σταματήσει ο πόλεμος που έχει προκαλέσει πελώρια καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα συνεχίζουν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας 49, όμως τουλάχιστον 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Δυο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να απελευθερωθούν δεκάδες όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Η νέα πρόταση επιδόθηκε αφού το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε σχέδιο που προβλέπει την κατάληψη της πόλης της Γάζας, μετά την παρουσίασή του την Τρίτη από το γενικό επιτελείο στο υπουργείο Άμυνας.

Στο πεδίο, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 48 νεκρούς σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, ιδίως σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις συνοικίες Ζαϊτούν και Σάμπρα, στην πόλη της Γάζας.

«Οι εκρήξεις δεν σταματούν στην Ας Σάμπρα. Άρματα μάχης και πυροβολικό και drones ρίχνουν» ακατάπαυστα, είπε ο Χουσέιν αλ Νταΐρι, κάτοικος, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε πως δυνάμεις του επιχειρούν για να καταστρέψουν στρατιωτικές «δυνατότητες» της Χαμάς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο στρατός «τηρεί το διεθνές δίκαιο» και «λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις για να αποτραπεί η πρόκληση (σωματικής) βλάβης σε αμάχους».

Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη πως διεξήχθη πλήγμα στη Χαν Γιούνις (νότια) με στόχο μαχητή της Χαμάς.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla, επικαλούμενος ειδικό στις στρατιωτικές υποθέσεις, υποστήριξε πως «η 99η μεραρχία βρίσκεται στην πορεία να ολοκληρώσει την κατάληψη της συνοικίας Ζαϊτούν» και ότι ο «επόμενος στόχος» θα είναι η συνοικία Σάμπρα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, ο στρατός του Ισραήλ πολιορκεί στη Γάζα τους δύο και πλέον εκατομμύρια κατοίκους που απειλούνται να υποστούν μαζικό λιμό, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει τις καταγγελίες πως προκαλεί λιμό εσκεμμένα και διαβεβαιώνει πως δίνει άδειες να εισέλθει περισσότερη βοήθεια στη μικρή παραθαλάσσια περιοχή, που υφίσταται ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο ΟΗΕ κατήγγειλε χθες πως δεν του δίνονται άδειες να παραδώσει σκηνές, την ώρα που το ισραηλινό επιχειρησιακό σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας προβλέπει πως οι κάτοικοι της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου θα διαταχθούν να μετακινηθούν προς νότο.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.064 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP