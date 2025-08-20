#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2026

Το ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, Μαρκ Ρούτε. Είναι η δεύτερη φορά που η γείτονα φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής, μετά την Κωνσταντινούπολη το 2004.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 09:17

Στην Άγκυρα της Τουρκίας στο Προεδρικό Συγκρότημα Μπεστέπε (Külliye) θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ του 2026, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη (19/8) ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τουρκία για τη φιλοξενία αυτής της σημαντικής συνάντησης. Η Τουρκία είναι ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ για πάνω από 70 χρόνια, κάνοντας ανεκτίμητες συνεισφορές στην κοινή μας ασφάλεια. Στην επόμενη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες θα συνεχίσουν να καθιστούν το ΝΑΤΟ μια ισχυρότερη, πιο δίκαιη και πιο θανατηφόρα συμμαχία, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κρίσιμες προκλήσεις για την ασφάλειά μας», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, μετά την Κωνσταντινούπολη το 2004.

Οι Σύνοδοι Κορυφής του ΝΑΤΟ φέρνουν σε επαφή τους ηγέτες των συμμάχων για να λάβουν αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Συμμαχία. Τα τελευταία χρόνια, η ατζέντα της συνόδου κορυφής έχει υπαγορευτεί από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στη φετινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που φιλοξενήθηκε στη Χάγη, την πρώτη από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία παρέμεινε σε θέση επικουρικού, αλλά οι σύμμαχοι αποφάσισαν -κατόπιν ρητής επιθυμίας του Αμερικανού ηγέτη-, να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας μέλους.

Πηγή: ertnews.gr

