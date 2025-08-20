Tesla: Αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή για την αυτόνομη οδήγηση

Αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή από οδηγούς της πολιτείας της Καλιφόρνια των ΗΠΑ θα βρεθεί η Tesla, καθώς οι οδηγοί ισχυρίζονται ότι ο Έλον Μασκ τους παραπλανούσε επί οκτώ χρόνια σχετικά με τις δυνατότητες της αυτόνομης οδήγησης των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας του, αναφέρει το Reuters.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Ρίτα Λιν, δήλωσε ότι το συνηθισμένο ερώτημα σχετικά με το εάν η Tesla δεν διέθετε αισθητήρες για να επιτύχει αυτονομία υψηλού επιπέδου, καθώς και η αδυναμία της να «επιδείξει αυτόνομη οδήγηση μεγάλων αποστάσεων με οποιοδήποτε από τα οχήματά της» δικαιολογεί ομαδικές αγωγές από δύο ομάδες οδηγών που αγόρασαν το πακέτο τεχνολογίας Full Self-Driving, αναφέρει το Reuters.

Στην απόφασή της τη Δευτέρα, η δικαστής με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δήλωσε επίσης ότι χιλιάδες άνθρωποι πιθανότατα είδαν τον ισχυρισμό της Tesla στην ενότητα «Auto Pilot» της ιστοσελίδας της εταιρείας από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2024, ότι τα οχήματά της περιείχαν τον εξοπλισμό για πλήρη αυτόνομη οδήγηση.

«Ενώ αυτά τα κανάλια από μόνα τους μπορεί κανονικά να μην επαρκούν για να εδραιώσουν την προβολή ενός παραδοσιακού κατασκευαστή αυτοκινήτων σε ολόκληρη την κατηγορία, η ξεχωριστή διαφημιστική στρατηγική της Tesla δικαιολογεί μια απόκλιση από την τυπική προσέγγιση», έγραψε η Λιν.

Η Tesla δεν κάνει μαζική διαφήμιση ή δεν χρησιμοποιεί ανεξάρτητους αντιπροσώπους και η Λιν είπε ότι ήταν λογικό να συμπεράνουμε ότι οι υποψήφιοι αγοραστές που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία πλήρους αυτόνομης οδήγησης επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα της Tesla για να λάβουν πληροφορίες, αναφέρει το Reuters.

Οι ομαδικές αγωγές μπορούν να επιτρέψουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις με χαμηλότερο κόστος από ό,τι αν οι ενάγοντες προχωρούσαν σε μηνύσεις ατομικά.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εξέτασαν εάν το πλήρες λογισμικό αυτόνομης οδήγησης της Tesla είναι ασφαλές. Το λογισμικό αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του ρομποτικού ταξί της Tesla, αναφέρει το Reuters.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ