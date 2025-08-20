Σαρωτικές νίκες στα εδάφη της Ουκρανίας ανακοίνωσε η Μόσχα

Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή σχετικά με επικείμενη σύνοδο κορυφής Πούτιν – Ζελένσκι, ωστόσο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει σαρωτικές επιθέσεις στο Σούμι και την Οδησσό, αλλά και σαρωτική προέλαση στην ανατολική Ουκρανία και το Ντονέτσκ, που βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων εδαφικών παραχωρήσεων.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, τις τελευταίες ώρες ανακατελήφθησαν οι περιοχές Novoheorhivka, Pankivka και Sukhetske.

To Kίεβο ανακοίνωσε ότι στην περιοχή του Σούμι, 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση με drone, ανάμεσά τους τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας ηλικίας 5 μηνών, 4 και 6 ετών.

Ζελένσκι για ρωσικά πλήγματα: Επιβεβαιώνουν την ανάγκη να επιβληθούν νέες κυρώσεις και δασμοί στη Μόσχα

«Στην Κοστιαντινίφκα της περιοχής του Ντονέτσκ, βόμβα ολίσθησης (glide bomb) έπληξε συγκρότημα κατοικιών και τρεις άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα ερείπια, ενώ στην περιοχή της Οδησσού επλήγη σταθμός διανομής φυσικού αερίου.

Ολες αυτές οι επιθέσεις επίδειξης ισχύος επιβεβαιώνουν μόνο την ανάγκη άσκησης πίεσης επί της Μόσχας, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων μέχρι η διπλωματία να φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν στον τερματισμό του ρωσικού πολέμου. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη εργαζόμαστε κάθε μέρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την διασφάλιση πραγματικής και αξιόπιστης ειρήνης», γράφει στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πολωνία: Ανοιχτό το σενάριο ρωσικής υβριδικής επίθεσης

Την ίδια ώρα, η Πολωνία αφήνει ανοικτό ακόμη και το σενάριο υβριδικής επίθεσης από τη Ρωσία, εξετάζοντας το «αντικείμενο» που συνετρίβη στα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βαρσοβίας πυροτεχνουργοί θα δώσουν απάντηση.

To άγνωστο αντικείμενο εξερράγη και συνετρίβη στο Οσίνι της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, αλλά όχι τραυματισμούς.

Πηγή: ertnews.gr