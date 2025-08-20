#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γαλλία: Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250 εκατομμυρίων ευρώ

Το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδηθεί προηγουμένως σε γαλλικό έδαφος ήταν 220 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχε κερδίσει στο πλαίσιο του EuroMillions δελτίο στην Ταϊτή, στη Γαλλική Πολυνησία, το 2021.

Γαλλία: Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250 εκατομμυρίων ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 23:32

Το αστρονομικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε το EuroMillions κληρώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε τυχερό ή τυχερή στη Γαλλία, με το ποσό αυτό να είναι το υψηλότερο που έχει μοιραστεί ποτέ από τυχερό παιγνίδι στη χώρα, σύμφωνα με τον όμιλο FDJ United.

Το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδηθεί προηγουμένως σε γαλλικό έδαφος ήταν 220 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχε κερδίσει στο πλαίσιο του EuroMillions δελτίο στην Ταϊτή, στη Γαλλική Πολυνησία, το 2021.

Προηγούμενα τζακπότ 250 εκατομμυρίων ευρώ του EuroMillions είχαν κληρωθεί φέτος σε τυχερούς στην Αυστρία και την Ιρλανδία.

Τα κέρδη που μοιράζει το EuroMillions έφτασαν και πάλι τα 250 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το μέγιστο ποσό που μοιράζει το παιχνίδι αυτό, καθώς κανένας παίκτης δεν είχε βρει τους πέντε τυχερούς αριθμούς και τα δύο αστέρια της κλήρωσης της 15ης Αυγούστου που γινόταν για 234 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τυχερός ή η τυχερή, που είχε τους αριθμούς 24-31-34-41-43 και τα αστέρια 6 και 8 που κερδίζουν το ποσό ρεκόρ που μοιράζει ο FDJ και οι ευρωπαίοι εταίροι του, έχει στη διάθεσή του/της 60 ημέρες από την ημέρα της κλήρωσης για να εμφανισθεί με το τυχερό δελτίο.

Στον ιστότοπό του ο FDJ United υπενθυμίζει ότι αν δεν παρουσιαστεί αυτός ή αυτή που κέρδισε το τζακπότ, το ποσό αυτό θα τεθεί ξανά σε κλήρωση για τέσσερις διαδοχικές φορές προτού αναδιανεμηθεί αυτομάτως στον/στην ή στους δεύτερους τυχερούς της 5ης κλήρωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γαλλία κατά Ισραήλ για το χτίσιμο οικισμού στη Δυτική Οχθη

Γαλλία: Το ισραηλινό σχέδιο για τη Γάζα κινδυνεύει να οδηγήσει σε απόλυτο αδιέξοδο

Βρετανία: Εντός ημερών οι πρώτες επιστροφές μεταναστών στη Γαλλία

Γαλλία: Προσωρινό «πάγωμα» εισόδου σε άτομα από Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο