Χωρίς εκρηκτική κεφαλή το ρωσικό drone που έπεσε σε πολωνικό χωράφι

Το στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξερράγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική Πολωνία δεν έφερε εκρηκτική κεφαλή, αλλά περιείχε μόνο μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών και έμοιαζε περισσότερο με δόλωμα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο PAP επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία προκαλεί ξανά τις χώρες του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίζ.

«Για ακόμη μια φορά έχουμε να κάνουμε με μια πρόκληση εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ειρήνη (στην Ουκρανία)», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αγρό καλαμποκιού στην ανατολική Ουκρανία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι.

«Η εξέταση της έκρηξης δείχνει ότι το αντικείμενο είναι πιθανότατα στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκρέγκορζ Τρουσίεβιτς, περιφερειακός εισαγγελέας του Λούμπλιν.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα άγνωστο αντικείμενο έπεσε σε χωράφι στο χωριό Οσίνι στην ανατολική επαρχία Λούμπλιν, λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία.

Από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το PAP.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε καμένα μεταλλικά και πλαστικά υπολείμματα στο σημείο και ότι είχε καεί καλαμπόκι σε περιοχή διαμέτρου 8-10 μέτρων γύρω από το σημείο όπου έπεσε το αντικείμενο.

Οι προειδοποιητικές σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν για περίπου μία ώρα πάνω από τα σύνορα στις περιοχές Βολίν και Λβιβ της Ουκρανίας τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σύμφωνα με μηνύματα του στρατού της χώρας που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από το 2022, όταν ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι το περιστατικό έχει ομοιότητες με περιπτώσεις όπου ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στη Λιθουανία και τη Ρουμανία και ότι θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

