Νέες κυρώσεις ΗΠΑ κατά δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε βάρος δύο δικαστών -ενός Γάλλου και μιας Καναδής- καθώς και δύο εισαγγελέων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει γίνει μαύρο πρόβατο για την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι κυρώσεις αυτές προστίθενται στις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν στις αρχές Ιουνίου, οι οποίες είχαν στόχο άλλους τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ. Τον Φεβρουάριο οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον εισαγγελέα του ΔΠΔ Καρίμ Χαν.

Στο στόχαστρο τίθενται η Κίμπερλι Προστ από τον Καναδά, ο Νικολά Γκιγιού από τη Γαλλία, η Ναζάτ Σαμίμ Χαν από τα Φίτζι και ο Μαμ Μαντιάγε Νιάνγκ από τη Σενεγάλη για την «απευθείας συμμετοχή τους στις προσπάθειες που κατέβαλε το ΔΠΔ να διενεργήσει έρευνα, να συλλάβει, να θέσει υπό κράτηση ή να διώξει πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ, χωρίς τη συγκατάθεση της μιας ή άλλης χώρας», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και οι τέσσερις δικαστικοί έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις που συνδέονται με τον Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξέφρασαν ξεκάθαρα και αυστηρά την αντίθεσή τους στην πολιτικοποίηση του ΔΠΔ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το όργανο αυτό, που έχει την έδρα του στη Χάγη, συνιστά «απειλή για την εθνική ασφάλεια και χρησιμοποιήθηκε ως νομικό πολεμικό μέσο κατά των ΗΠΑ και του στενού συμμάχου τους, του Ισραήλ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενοχλούνται κυρίως για διαδικασίες που έχουν στόχο Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν, ύποπτους για φερόμενα εγκλήματα πολέμου ή ακόμη για τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ισραηλινού πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, που θεωρούνται ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Γάζα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν την απαγόρευση εισόδου στο αμερικανικό έδαφος, το πάγωμα ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ και οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τα πρόσωπα αυτά.

«Κατάφωρη επίθεση» στην ανεξαρτησία του ΔΠΔ - Χαιρετίζει ο Νετανιάχου

«Κατάφωρη επίθεση» στην ανεξαρτησ ία του χαρακτήρισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ.

«Οι κυρώσεις αυτές συνιστούν κατάφωρη επίθεση στην ανεξαρτησία ενός αμερόληπτου δικαστικού θεσμού που λειτουργεί με βάση την εντολή 125 χωρών», ανέφερε το ΔΠΔ.

«Συνιστούν επίσης προσβολή σε βάρος των χωρών μελών του Δικαστηρίου, της διεθνούς τάξης και, πάνω από όλα, σε βάρος εκατομμυρίων αθώων θυμάτων σε όλον τον κόσμο. Το ΔΠΔ θα συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή του, τηρώντας αυστηρά το νομικό πλαίσιό του, χωρίς να επηρεάζεται από καμία πίεση ή απειλή», πρόσθεσε.

Η Γαλλία εξέφρασε ανησυχία για τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ, που βάζουν στο στόχαστρο και έναν Γάλλο δικαστή, τον Νικολά Γκιγιού. Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του «εκφράζει την αλληλεγγύη του στους δικαστές» και σημειώνει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «είναι αντίθετες ως προς την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης».

Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την απόφαση της Ουάσιγκτον. «Συγχαίρω τον Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, που αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στους δικαστές του ΔΠΔ της Χάγης», ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Είναι μια αποφασιστική ενέργεια ενάντια στην εκστρατεία δυσφήμησης και ψεμάτων που στοχεύουν το κράτος του Ισραήλ και τον στρατό του και υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Τον Νοέμβριο του 2024 το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ