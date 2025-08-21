#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στο Jackson Hole - Πάνω από τις 9.000 μον. για πρώτη φορά ο ASX

Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν πρόσβαση του Διεθνούς Τύπου στη Γάζα

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι το να απαγορεύει και να λογοκρίνει δημοσιογραφικούς οργανισμούς και να στοχοθετεί ή να απειλεί μέλη του Τύπου είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισαν σε επιστολή τους.

Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν πρόσβαση του Διεθνούς Τύπου στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 08:55

Αμερικανοί γερουσιαστές απέστειλαν χθες, Τετάρτη, επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να του ζητήσουν να απαιτήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας και να προστατεύσει τους δημοσιογράφους.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι το να απαγορεύει και να λογοκρίνει δημοσιογραφικούς οργανισμούς και να στοχοθετεί ή να απειλεί μέλη του Τύπου είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισαν στην επιστολή τους οι 16 Δημοκρατικοί γερουσιαστές και ο ανεξάρτητος Μπέρνι Σάντερς.

Εξάλλου «οι γερουσιαστές ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να προστατεύσει τους δημοσιογράφους στη Γάζα και να επιτρέψει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόσβαση στον θύλακα».

Ερωτηθείς για το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ απάντησε: «θα μου άρεσε αν πήγαιναν οι δημοσιογράφοι» στη Λωρίδα της Γάζας. «Είναι πολύ επικίνδυνο για τους δημοσιογράφους, αλλά θα το ήθελα», πρόσθεσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα τέσσερις δημοσιογράφοι του al Jazeera, ανάμεσά τους ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου στη Γάζα Άνας αλ Σαρίφ, καθώς και δύο ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα.

Η επίθεση αυτή προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

«Το Ισραήλ δεν προσέφερε κανένα σαφές στοιχείο που να καταδεικνύει ότι ο αλ Σαρίφ ήταν μαχητής της Χαμάς. Απουσία πειστικής εξήγησης για τον στρατιωτικό στόχο αυτής της επίθεσης, το Ισραήλ φαίνεται να παραδέχεται δημοσίως ότι στοχοθετεί και σκοτώνει δημοσιογράφους που παρουσιάζουν στον κόσμο το εύρος των δεινών στη Γάζα, κάτι που αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», κατήγγειλαν οι Αμερικανοί γερουσιαστές στην επιστολή τους.

«Η προώθηση της ελευθερίας του Τύπου στον κόσμο, η διαφύλαξη της ασφάλειας των δημοσιογράφων και η προώθηση του διεθνούς δικαίου είναι απαραίτητες για την ηγετική θέση των ΗΠΑ και την προώθηση των συμφερόντων και των αξιών τους», σημείωσαν οι γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων ο Μπράιαν Σατς από τη Χαβάη, η Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τη Μασαχουσέτη και ο Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια.

Στο μεταξύ η Washington Post ανέφερε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι ο Σάχεντ Γκορέισι, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της υπηρεσίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή, απολύθηκε επειδή πρότεινε η Ουάσινγκτον να εκφράσει τα συλλυπητήριά της για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι περισσότεροι από 200 ντόπιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα πολλά μέσα σε όλο τον κόσμο βασίζονται στις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις ειδήσεις των ντόπιων, Παλαιστίνιων δημοσιογράφων προκειμένου να καλύψουν τον πόλεμο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γκουτέρες: Ζητά άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Βρετανία: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Παλαιστινιακή Αρχή: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ κατακερματίζει την ενότητα της Δυτικής Όχθης

Ισραήλ: Ξεκίνησαν τα πρώτα στάδια κατάληψης της Πόλης της Γάζας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο