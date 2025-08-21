#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Οι αρχές ζητούν από τα πλοία αν συνδέονται με το Ισραήλ

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 13:37

Οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει ανεπισήμως να ζητούν από ναυτιλιακούς πράκτορες επιστολές στις οποίες να δηλώνουν ότι τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και ότι δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο που προορίζεται για τη χώρα αυτή, έκαναν γνωστό δύο ναυτιλιακές πηγές.

Οι πηγές είπαν ότι το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος ζήτησε προφορικά από λιμενικούς πράκτορες να παρέχουν γραπτές διαβεβαιώσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει επίσημη εγκύκλιος για το θέμα.

Μία από τις πηγές είπε ότι η οδηγία εφαρμόζεται στα λιμάνια όλης της Τουρκίας.

Στην εγγυητική επιστολή θα πρέπει να δηλώνεται ότι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του πλοίου δεν έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και ότι ορισμένα είδη φορτίου, περιλαμβανομένων εκρηκτικών και ραδιενεργών υλικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού, δεν βρίσκονται στο πλοίο για να μεταφερθούν στο Ισραήλ, δήλωσε η δεύτερη πηγή.

Το υπουργείο Μεταφορών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πέρυσι η Τουρκία διέκοψε εμπορικές συναλλαγές ύψους 7  δισ. ετησίως με το Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου που το τελευταίο διεξάγει στη Γάζα εναντίον της μαχητικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

