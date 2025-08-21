Τι δίνει και τι δεν δίνει ο Πούτιν για να υπογράψει ειρήνη

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από όλη την περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να μη δεχτεί δυτικά στρατεύματα στο έδαφός της, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την προηγούμενη Παρασκευή, στην πρώτη συνάντηση κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, και πέρασε σχεδόν όλη την τρίωρη κεκλεισμένων των θυρών συνάντησή τους συζητώντας πώς θα μπορούσε να γίνει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Μιλώντας αργότερα δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία - αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στο πιο λεπτομερές ρεπορτάζ μέχρι σήμερα σχετικά με την προσφορά του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, το Reuters μπόρεσε να σκιαγραφήσει το περίγραμμα του τι θα ήθελε το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Στην ουσία, ανέφεραν ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έχει κάνει συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - που αποτελούν το Ντονμπάς - καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στον νότο.

Το Κίεβο απέρριψε αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με παράδοση.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτησή του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Σε αντάλλαγμα, ωστόσο, η Μόσχα θα παγώσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, πρόσθεσαν.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα ανοιχτών πηγών.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ που ελέγχει, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.

Ο Πούτιν εμμένει στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει δέσμευση από τη στρατιωτική συμμαχία ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά. Επίσης, ζητά περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό και συμφωνία ότι κανένα δυτικό στράτευμα δεν θα αναπτυχθεί εντός της ουκρανικής επικράτειας ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της αποχώρησης από τα διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς χρησιμεύει ως φρούριο που εμποδίζει την ρωσική προέλαση βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να αποσυρθούμε από τα ανατολικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που αφορά τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ, εν τω μεταξύ, στρατηγικός στόχος που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας, καθώς θεωρείται από το Κίεβο ως η πιο αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει για την ένταξη στη συμμαχία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το ένα πέμπτο της Ουκρανίας.

Οι τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν ότι η σύνοδος κορυφής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας είχε εγκαινιάσει την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη από την έναρξη του πολέμου, επειδή έγιναν συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με τους όρους της Ρωσίας, ενώ και ο Πούτιν έδειξε προθυμία να κάνει υποχωρήσεις.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη - για συμβιβασμό. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρθηκε στον Τραμπ», είπε ένα από τα άτομα.

Μια άλλη επιλογή είναι η επιστροφή στις αποτυχημένες συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022, όπου η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσαν οι πηγές.

«Υπάρχουν δύο επιλογές: πόλεμος ή ειρήνη. Αν δεν υπάρξει ειρήνη, τότε υπάρχει περισσότερος πόλεμος», είπε ένας από τους ανθρώπους.