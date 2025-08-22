#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ζητά ο Ρούτε

Πρόκειται για δύο μορφές εγγυήσεων: ενίσχυση του ουκρανικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί ξανά, καθώς και αμερικανική και ευρωπαϊκή εμπλοκή, σημείωσε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Συνάντηση με Ζελένσκι στο Κίεβο.

Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ζητά ο Ρούτε

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 18:10

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Κίεβο, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να δώσουν «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας ρωσικής εισβολής.

«Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες, και αυτό προσπαθούμε να καθορίσουμε τώρα» για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία «δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο του ουκρανικού εδάφους», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, πρόκειται για δύο μορφές εγγυήσεων, η πρώτη προβλέπει την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και η δεύτερη θα πρέπει να αποτελείται από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. «Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να κρατήσουν».

Δίπλα του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι οι εργασίες που αφορούν τις εγγυήσεις αυτές είναι «πολύ δύσκολες».

«Είναι πολύ νωρίς να πούμε ποιος θα μπορεί να παρέχει στρατιωτικό προσωπικό, ποιος θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες, ποιος θα έχει παρουσία στη θάλασσα ή στον αέρα, και ποιος είναι έτοιμος να παράσχει χρηματοδότηση», δήλωσε πριν προσθέσει: «Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας ώστε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί».

Ο Ρούτε, αρχικά ως πρωθυπουργός της Ολλανδίας και στη συνέχεια ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Κιέβου μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επίθεση ήχησαν στο Κίεβο λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε και του Ζελένσκι.

Η δημοτική στρατιωτική διοίκηση κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω «απειλής» επίθεσης με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2026

Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 για την Ουκρανία

ΗΠΑ-Ευρώπη: Υπό επεξεργασία στρατιωτικές επιλογές για την Ουκρανία

Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο