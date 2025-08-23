ΗΠΑ: «Μπλόκο» δικαστηρίου στο πάγωμα χρηματοδότησης πόλεων με παράτυπους μετανάστες

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ ζήτησε από την κυβέρνησή του να διασφαλίσει ότι οι πόλεις και οι κομητείες «καταφύγια» «δεν θα έχουν πρόσβαση στους ομοσπονδιακούς πόρους».

Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ εμπόδισε χθες Παρασκευή (23/8) την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που λαμβάνουν δεκάδες πόλεις και κομητείες «καταφύγια» οι οποίες έχουν αρνηθεί να συμμορφωθούν με τη σκληρή στάση που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός πρόεδρος έναντι των παράτυπων μεταναστών.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Όρικ είχε κρίνει τον Απρίλιο αντισυνταγματική την πρόθεση του Τραμπ να παγώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση 16 πόλεων και κομητειών -ανάμεσά τους και του Σαν Φρανσίσκο όπου είναι η έδρα του αλλά και το Σακραμέντο, η Μινεάπολη και το Σιάτλ- επειδή έχουν περιορίσει τη συνεργασία τους με την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Χθες ο Όρικ επέκτεινε την ισχύ της απόφασής του σε δεκάδες άλλες πόλεις που επίσης προσέφυγαν κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Μεταξύ αυτών είναι η δεύτερη και τρίτη πιο πολυπληθείς πόλεις των ΗΠΑ, το Λος Άντζελες και το Σικάγο, αλλά και η Βοστόνη, η Βαλτιμόρη και το Ντένβερ.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τις συλλήψεις και τις απελάσεις μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα, ανώτεροι αξιωματούχοι πιέζουν τις τοπικές αρχές να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και προσπαθούν να τιμωρήσουν τις λεγόμενες πόλεις «καταφύγια» στις οποίες η αστυνομία δεν συνεργάζεται με την ICE.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ ζήτησε από την κυβέρνησή του να διασφαλίσει ότι οι πόλεις και οι κομητείες «καταφύγια» «δεν θα έχουν πρόσβαση στους ομοσπονδιακούς πόρους».

Μερικές εβδομάδες αργότερα ο Ρεπουμπλικάνος σχολίασε ότι οι ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα πρέπει «να διευκολύνουν την επιδότηση ή την προώθηση της παράνομης μετανάστευσης».

Εξάλλου η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι έσπευσε να δηλώσει ότι το υπουργείο της δεν θα διαθέσει ομοσπονδιακούς πόρους στις πόλεις «καταφύγια».

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι πόλεις «καταφύγια» παρεμβαίνουν στην επιβολή του νόμου και δυσκολεύουν την ICE να συλλάβει μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και βίαιοι εγκληματίες.

Ωστόσο ο Όρικ εκτίμησε χθες ότι «αυτή η εξαναγκαστική απειλή είναι αντισυνταγματική».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει την απόφαση του δικαστή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

