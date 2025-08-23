#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πολωνία-δημοσκόπηση: «Οχι» στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι, 17,3% τάσσονται υπέρ και 21,6% δηλώνουν αναποφάσιστοι για ενδεχόμενη ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στη γειτονική χώρα.

Δημοσιεύθηκε: 23 Αυγούστου 2025 - 16:17

Η πλειονότητα των Πολωνών αντιτίθεται στη συμμετοχή σε πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας SW Research.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι, 17,3% τάσσονται υπέρ και 21,6% δηλώνουν αναποφάσιστοι για ενδεχόμενη ανάπτυξη. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 800 ανθρώπων την Τρίτη και την Τετάρτη (19-20/8).

Οι άνδρες είναι πιο πολλοί από τις γυναίκες που αντιτίθενται στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη, όπως και οι κάτοικοι αστικών περιοχών και οι νεότεροι σε ηλικία, σε σχέση με κατοίκους αγροτικών περιοχών και μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους.

Δημόσια συζήτηση γίνεται εδώ και μήνες στην Ευρώπη για ενδεχόμενη ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στην περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απέκλεισε άμεση στρατιωτική εμπλοκή της χώρας του, αλλά προσέφερε επιμελητειακή και πολιτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Η Πολωνία μοιράζεται σύνορα πάνω από 500 χιλιομέτρων με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία UNHCR του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Πολωνία φιλοξενούσε περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες τον Ιούλιο, δεύτερη χώρα σε αριθμό μετά τη Γερμανία, που φιλοξενεί 1,2 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

