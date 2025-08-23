Δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι μαχητές στο νοτιοανατολικό Ιράν

Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι μαχητές σε σύγκρουση στο νοτιοανατολικό Ιράν, μια μέρα αφότου ανακοινώθηκε ότι πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ένοπλους αντάρτες στην περιοχή, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το νοτιοανατολικό Ιράν είναι θέατρο σποραδικών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές που υποστηρίζουν ότι μάχονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία.

Η Τεχεράνη κατηγορεί μερικούς απ' αυτούς για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και εμπλοκή σε διασυνοριακό λαθρεμπόριο και εξέγερση.

Πρόκειται για έξι μέλη οργάνωσης την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» και λέει ότι συνδέεται με τον «ορκισμένο εχθρό της», το Ισραήλ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA.

«Σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους τρομοκράτες στην επαρχία του Σιστάν-Μπαλουχιστάν, έξι επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν και δύο συνελήφθησαν», ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανακοίνωση των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Δεν διευκρινίστηκε το πού και πότε έγιναν αυτές οι συγκρούσεις.

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» (σ.σ. δηλαδή τη σύνδεση με το Ισραήλ) της ομάδας αυτής, η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού» Ιράν, πρόσθεσε το πρακτορείο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, «η κύρια επιχειρησιακή ομάδα» της οργάνωσης αποτελούνταν από «επτά μη Ιρανούς τρομοκράτες». Ούτε η υπηκοότητα των προσώπων αυτών διευκρινίστηκε.

Στις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αξιωματικοί της τοπικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας αστυνομικός.

Συχνά το Ιράν ανακοινώνει ότι αστυνομικοί και μέλη των Φρουρών της Επανάστασης πέφτουν σε ενέδρες στο Σιστάν-Μπαλουχιστάν, μια φτωχική επαρχία που συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ