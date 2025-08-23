#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι μαχητές στο νοτιοανατολικό Ιράν

Συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές, στο Σιστάν-Μπαλουχιστάν. Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ.

Δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι μαχητές στο νοτιοανατολικό Ιράν

Δημοσιεύθηκε: 23 Αυγούστου 2025 - 19:18

Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι μαχητές σε σύγκρουση στο νοτιοανατολικό Ιράν, μια μέρα αφότου ανακοινώθηκε ότι πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ένοπλους αντάρτες στην περιοχή, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το νοτιοανατολικό Ιράν είναι θέατρο σποραδικών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές που υποστηρίζουν ότι μάχονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία.

Η Τεχεράνη κατηγορεί μερικούς απ' αυτούς για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και εμπλοκή σε διασυνοριακό λαθρεμπόριο και εξέγερση.

Πρόκειται για έξι μέλη οργάνωσης την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» και λέει ότι συνδέεται με τον «ορκισμένο εχθρό της», το Ισραήλ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA.

«Σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους τρομοκράτες στην επαρχία του Σιστάν-Μπαλουχιστάν, έξι επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν και δύο συνελήφθησαν», ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανακοίνωση των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Δεν διευκρινίστηκε το πού και πότε έγιναν αυτές οι συγκρούσεις.

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» (σ.σ. δηλαδή τη σύνδεση με το Ισραήλ) της ομάδας αυτής, η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού» Ιράν, πρόσθεσε το πρακτορείο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, «η κύρια επιχειρησιακή ομάδα» της οργάνωσης αποτελούνταν από «επτά μη Ιρανούς τρομοκράτες». Ούτε η υπηκοότητα των προσώπων αυτών διευκρινίστηκε.

Στις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αξιωματικοί της τοπικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας αστυνομικός.

Συχνά το Ιράν ανακοινώνει ότι αστυνομικοί και μέλη των Φρουρών της Επανάστασης πέφτουν σε ενέδρες στο Σιστάν-Μπαλουχιστάν, μια φτωχική επαρχία που συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιράν: Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ενέδρα

Κυρώσεις σε Ελληνα εφοπλιστή επιβάλλουν οι ΗΠΑ

Ιράν: 21.000 συλλήψεις κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ

Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για εθνοκάθαρση με το σχέδιό του για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο