#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παρέμβαση από Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας ζητά η Εμινέ Ερντογάν

Με έμπνευση από την επιστολή που έστειλε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ στον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία: «Έχω την πεποίθηση ότι θα δείξετε την ίδια ευαισθησία και για τα παιδιά του παλαιστινιακού λαού», σημειώνει η σύζυγος Ερντογάν.

Παρέμβαση από Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας ζητά η Εμινέ Ερντογάν

Δημοσιεύθηκε: 23 Αυγούστου 2025 - 20:17

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν έγραψε στη σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ παροτρύνοντάς την να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να του θέσει το θέμα του Γολγοθά που βιώνουν τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η Εμινέ Ερντογάν γράφει ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν προ ημερών σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Έχω εμπιστοσύνη ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας (…) θα επεκταθεί και στη Γάζα», αναφέρει στην επιστολή που φέρει χθεσινή ημερομηνία (22 Αυγούστου) και δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.

«Αυτές τις ημέρες, που ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι η έκκλησή σας για τη Γάζα θα εκπληρώσει μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί την επισιτιστική κατάσταση παγκοσμίως έκρινε την Παρασκευή ότι στην Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές επικρατεί λιμός ο οποίος πιθανότατα θα επεκταθεί, κλιμακώνοντας την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την έκθεση του οργανισμού χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρο ψέμα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ακόμη να δέσει το πλοίο από την Κύπρο για τη Γάζα

Ελλάδα και 24 χώρες καταδικάζουν τους επικοισμούς του Ισραήλ

Ζεσταίνεται η αμυντική συνεργασία Αγκυρας-Παρισιού

Πάγο σε... μισοτελειωμένο αιολικό project της Ørsted βάζει ο Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο