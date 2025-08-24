Ουκρανική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στο Κουρσκ της Ρωσίας

Επιδρομή με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης προκάλεσε φωτιά, που κατασβέστηκε έπειτα από λίγη ώρα, προκάλεσε ζημιά σε βοηθητικό μετασχηματιστή και οδήγησε στη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας ενός από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το γραφείο Τύπου του σταθμού.

«Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) μάχης που ανήκε στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας καταρρίφθηκε από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Κουρσκ», εξήγησε η πηγή μέσω Telegram.

Κατά τη συντριβή του «το drone εξερράγη, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά βοηθητικός μετασχηματιστής», συνέχισε.

Το γραφείο Τύπου διαβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως λόγω της επίθεσης ο αντιδραστήρας υπ’ αριθμόν 3 της εγκατάστασης μείωσε την παραγωγή στο 50% της δυναμικότητας. Το κατεστραμμένο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε επίσης φωτιά, που κατασβέστηκε, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην εγκατάσταση και στον περιβάλλοντα χώρο δεν ξεπέρασαν ποτέ τα φυσιολογικά όρια, σημείωσε το γραφείο Τύπου.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με drones εναντίον του ρωσικού εδάφους σήμερα, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει την ανεξαρτησία της, προκαλώντας επίσης πυρκαγιά και σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο λιμάνι Ουστ- Λούγκα.

Το Κίεβο υποστηρίζει πως τα πλήγματά του στη Ρωσία διεξάγονται σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική επικράτεια και σκοπό έχουν την καταστροφή υποδομών που κρίνει ότι είναι απαραίτητες για τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Μόσχα το 2022.

Νωρίτερα, το ομοσπονδιακό ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο REN μετέδωσε ότι ο μετασχηματιστής όπου εκδηλώθηκε φωτιά βρίσκεται έξω από το τμήμα της εγκατάστασης όπου λειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ