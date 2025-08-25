UniCredit: Αύξησε στο 26% το ποσοστό της στην Commerzbank

Στο 26% αύξησε το ποσοστό της στις μετοχές της Commerzbank η ιταλική UniCredit, ενισχύοντας τη θέση της ως του μεγαλύτερου μετόχου στη γερμανική τράπεζα. Όπως επισημαίνει το Reuters, η αύξηση στο ποσοστό επετεύχθη με τη μετατροπή της συνθετικής της θέσης σε φυσικές μετοχές.

Η ιταλική τράπεζα στην ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι η εναπομένουσα συνθετική της θέση θα πρέπει να μετατραπεί σε φυσικές μετοχές εν ευθέτω χρόνω, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό της με δικαίωμα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της γερμανικής τράπεζας σε περίπου 29%.

Η UniCredit, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, κατέστη ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στη γερμανική τράπεζα πριν από ένα χρόνο, συναντώντας τη σθεναρή αντίθεση της Γερμανίας στα σχέδια πλήρους εξαγοράς. Τον Ιούλιο, το ποσοστό της ανήλθε στο 20%, με τη μετατροπή παραγώγων που αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% της τράπεζας.

Το αυξημένο μερίδιο της UniCredit «δεν αλλάζει τη θεμελιώδη κατάσταση και τη στάση μας», ανέφερε η Commerzbank σε ανακοίνωσή της, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η UniCredit, η οποία εξασφάλισε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας νωρίτερα φέτος για συμμετοχή στο 29,9%, τόνισε ότι δεν προτίθεται να επιδιώξει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο «αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με την τράπεζα, η η επένδυση «ξεπέρασε τις οικονομικές μας μετρήσεις δημιουργώντας έτσι σημαντική αξία για τους μετόχους της UniCredit», προσθέτοντας ότι το συνολικό κόστος της επένδυσης αυξήθηκε.

Η τράπεζα ανέφερε ότι η συνολική επίπτωση στον δείκτη CET1 του συνολικού πακέτου με δικαίωμα ψήφου 29% αυξήθηκε σε περίπου 145 από τις 110 μονάδες βάσης που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, εξαιτίας της υψηλότερης τιμής της μετοχής και της πλαισιωμένης αναδιάρθρωσης της αντιστάθμισης των παραγώγων collar για τη μείωση της μελλοντικής μεταβλητότητας των κερδών και ζημιών.

«Η απόδοση της επένδυσης επιβεβαιώνεται σε περίπου 20%», ανέφερε η τράπεζα.