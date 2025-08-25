Εκταση-ρεκόρ 640.000 στρεμμάτων κάηκε στην Πορτογαλία

Σχεδόν 1.000 πυροσβέστες παρέμειναν σήμερα σε κινητοποίηση στην κεντρική Πορτογαλία για να αποτρέψουν νέα αναζωπύρωση μιας δασικής πυρκαγιάς που τέθηκε χθες υπό έλεγχο και η οποία, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, έχει κάψει μια έκταση-ρεκόρ άνω των 640.000 στρεμμάτων.

Η πυρκαγιά, η οποία μαινόταν για 11 ημέρες σε επτά δήμους στη συμβολή των περιοχών Κοΐμπρα, Γκουάρντα και Καστέλο Μπράνκο, έχει καταστρέψει 644.510 στρέμματα, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, διοικητής Τέλμο Φερέιρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Διατήρηση της Φύσης και των Δασών (ICNF), ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 530.000 στρεμμάτων που καταστράφηκαν από μία μόνο δασική πυρκαγιά τον Οκτώβριο του 2017.

Αυτή η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από πολλούς κεραυνούς σε μια δύσβατη περιοχή, δεν κινδυνεύει σήμερα να εξαπλωθεί, αλλά έχουν ωστόσο κινητοποιηθεί «963 πυροσβέστες με την υποστήριξη 300 οχημάτων» σε «επιχειρήσεις επιτήρησης», αν και αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να μειωθούν τις επόμενες ώρες, δήλωσε ο διοικητής Φερέιρα.

Σήμερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας δεν κατέγραψε σημαντικές εστίες. Χθες ωστόσο, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του στην προσπάθεια κατάσβεσης μίας από τις δασικές πυρκαγιές.

Η Πορτογαλία, όπως και η γειτονική Ισπανία, όπου τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 600.000 στρέμματα παρά την πτώση της θερμοκρασίας που έχει βελτιώσει την κατάσταση, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 2.780.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τα τέλη Ιουλίου στην Πορτογαλία.

Το 2017, περισσότερα από 5.630.000 στρέμματα κάηκαν σε πυρκαγιές που προκάλεσαν 119 θανάτους, μια χρονιά-ρεκόρ αφότου το EFFIS ξεκίνησε την καταγραφή αυτών των στοιχείων το 2006.

Η Ιβηρική χερσόνησος έχει πληγεί πολύ από την κλιματική αλλαγή που προκαλεί μεγαλύτερους σε διάρκεια καύσωνες και ξηρασίες, ξεραίνοντας τη βλάστηση και ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τους ειδικούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ