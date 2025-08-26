#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Υμνοι Σι Τζινπίνγκ για την στρατηγική σχέση Κίνας-Ρωσίας

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 10:43

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξήρε σήμερα τις σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς τες «τις πιο σταθερές» και «τις πιο σημαντικές στρατηγικά» μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Ο Σι έκανε τις δηλώσεις αυτές από το Πεκίνο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δούμας (της ρωσικής κάτω βουλής) Βιάτσεσλαβ Βολόντιν μερικές ημέρες προτού επισκεφθεί την Κίνα ο ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν θα βρεθεί στην Κίνα για τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO), η οποία θα διεξαχθεί από τις 31 Αυγούστου ως την 1η Σεπτεμβρίου στην πόλη Τιανζίν, και στη συνέχεια θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο με αφορμή τα 80 χρόνια από τη νίκη της Κίνας επί της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Κινέζος πρόεδρος «υπογράμμισε ότι σε έναν ταραγμένο κόσμο που αλλάζει οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας είναι οι πιο σταθερές, οι πιο ώριμες και οι πιο σημαντικές στρατηγικά που υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων χωρών», σύμφωνα με τη CCTV.

Οι διμερείς δεσμοί αποτελούν «σταθερή πηγή ειρήνης στον κόσμο», συνέχισε ο Σι.

Κίνα και Ρωσία θα πρέπει «να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας και της ανάπτυξης, για να εγγυηθούν την πραγματική πολυμέρεια και για να προωθήσουν μια διεθνή τάξη που οδεύει προς περισσότερη ισότητα και δικαιοσύνη», τόνισε ο ίδιος.

Ο Πούτιν χαρακτηρίζει συχνά τον Κινέζο ομόλογό του «έναν μεγάλο φίλο της Ρωσίας». Οι δύο άνδρες εξέφρασαν την κοινή τους πεποίθηση περί των ηγεμονικών τάσεων της Δύσης κατά την επίσκεψη του Σι στη Μόσχα τον Μάιο, με αφορμή τους εορτασμούς για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

