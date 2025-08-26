Κόσοβο: Ο Ντιμάλ Μπάσα εξελέγη νέος πρόεδρος του κοινοβουλίου

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε σήμερα τον νέο πρόεδρό του, βάζοντας τέλος σε μια συνταγματική κρίση έξι μηνών, εξαιτίας της οποίας ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αλμπιν Κούρτι αδυνατούσε να σχηματίσει νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Με βάση το Σύνταγμα του Κοσόβου, πρέπει πρώτα να εκλεγεί πρόεδρος του κοινοβουλίου και στη συνέχεια να σχηματιστεί κυβέρνηση. Όμως, χωρίς διακομματική συμφωνία, αυτό αποδείχθηκε δύσκολο, οδηγώντας σε παράλυση το πολιτικό σύστημα στην Πρίστινα. Συνολικά, οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν περισσότερες από 50 φορές μέχρι να συμφωνήσουν τελικά στο πρόσωπο του Ντιμάλ Μπάσα, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα του Κούρτι. Ο Μπάσα έλαβε 73 ψήφους, σε σύνολο 120 βουλευτών.

Αργότερα σήμερα αναμένεται ότι θα εκλεγούν και οι πέντε αντιπρόεδροι της Βουλής.

Ο Κούρτι έχει πλέον διορία δύο εβδομάδων για να καταλήξει σε μια συμφωνία με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εκπροσωπούν μη αλβανικές μειονότητες. Διαφορετικά, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα δοθεί σε άλλα κόμματα. Εάν αποτύχουν όλες οι προσπάθειες, θα προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

«Το κοινοβούλιο είναι η καρδιά της δημοκρατίας μας, ο χώρος όπου ακούγονται οι φωνές όλων των πολιτών», είπε ο Μπάσα μετά την ψηφοφορία.

Το κόμμα Vetevendosje του Κούρτι κέρδισε τις εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα αρνούνται να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού με το Vetevendosje. Κατηγορούν κυρίως τον Κούρτι ότι κλιμάκωσε τις εντάσεις στον βορρά, όπου ζει η μειονότητα των Σέρβων, γεγονός που ψαλίδισε τις ελπίδες του Κοσόβου να ενταχθεί στην ΕΕ, η οποία επέβαλε κυρώσεις στην Πρίστινα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ