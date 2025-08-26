#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τι απαντά η Κομισιόν στις νέες απειλές Τραμπ για «ψηφιακούς δασμούς»

«Αβάσιμες» οι κατηγορίες κατά του Κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ να ρυθμίζει οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφός της. «Το DSA ζητά από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν τους δικούς τους όρους χρήσης».

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 18:09

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφός μας, αρκεί να συνάδουν με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η Πάολα Πινό, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν αναφορικά με τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα λόγω της ευρωπαϊκής ρύθμισης της ψηφιακής οικονομίας.

«Δεν θα σχολιάσω τις δημοκρατικές διαδικασίες στις ΗΠΑ, αλλά μπορώ να πω ότι είναι αβάσιμες οι κατηγορίες πως το DSA (Κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες) είναι εργαλείο λογοκρισίας. Θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ είναι η ελευθερία έκφρασης, είναι βασική αξία και είναι πλήρως ενσωματωμένη στο DSA. Το DSA ζητά από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν τους δικούς τους όρους χρήσης, τους οποίους έχουν οι ίδιες καθορίσει», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέρ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τεχνολογικά θέματα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «το DSA και το DMA (Κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές) συνιστούν αναγκαία νομοθεσία στους τομείς τεχνολογίας, οι οποίοι καλύπτουν τόσο τους κοινωνικούς κινδύνους (DSA) όσο και τον ανταγωνισμό (DMA). Συμμεριζόμαστε πολλά σημεία με τους αμερικανικούς εταίρους και γι' αυτά συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς αν παρέχεται καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους αξιωματούχους για τον κανονισμό για τις Ψηφιακές υπηρεσίες, είπε πως «οι αξιωματούχοι της ΕΕ που εργάζονται στους τομείς του DSA, του DMA και της γενικότερης νομοθεσίας τεχνολογίας λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση. Γιατί; Διότι χειρίζονται εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις της αγοράς και έχουν στη διάθεσή τους εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πλατφόρμες. Άρα, πρόκειται για καθοδήγηση ως προς τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών και όχι για το υποθετικό σενάριο που αναφέρθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού».

 

