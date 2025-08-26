ΗΠΑ: Κόβει τη χρηματοδότηση σε πολιτείες όπου... δεν μιλούν αγγλικά οι οδηγοί φορτηγών

Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα παρακρατήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Καλιφόρνιας, της Ουάσινγκτον και του Νέου Μεξικού, εκτός και αν οι Πολιτείες αυτές υιοθετήσουν μέτρα με τα οποία θα πιστοποιείται ότι οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει σειρά μέτρων για το θέμα αυτό και την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι σταματά, με άμεση ισχύ, η έκδοση βίζας εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε σήμερα ότι το υπουργείο θα παρακρατήσει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εάν οι Πολιτείες αυτές δεν συμμορφωθούν μέσα σε 30 ημέρες με το εκτελεστικό διάταγμα που είχε υπογράψει ο Τραμπ τον Απρίλιο και αφορούσε τη γλωσσική επάρκεια των οδηγών.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ντάφι είπε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών (FMCSA) ανέλαβε να ερευνήσει ένα δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντας, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι. Στο δυστύχημα ενεπλάκη ένας οδηγός, υπήκοος Ινδίας, ο οποίος δεν μιλά αγγλικά και βρισκόταν παράτυπα στις ΗΠΑ. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι τρεις προαναφερόμενες Πολιτείες δεν τηρούν τους κανόνες που θέσπισε ο Τραμπ.

Ο οδηγός Χαρτζίντερ Σινγκ βαρύνεται με τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να κάνει παράνομα αναστροφή, προκαλώντας το πολύνεκρο δυστύχημα, αφού ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με το φορτηγό του.

Η απαίτηση να γνωρίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί την αγγλική γλώσσα με επάρκεια ήταν νόμος των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Με την εκτελεστική εντολή του, ο Τραμπ ακύρωσε ουσιαστικά μια οδηγία σύμφωνα με την οποία οι επιθεωρητές δεν θα έπρεπε να θέτουν εκτός εργασίας τους οδηγούς εάν η μοναδική παράβασή τους ήταν η μη γνώση των αγγλικών.

Σύμφωνα με τη FMCSA, το 2023 περίπου το 16% των φορτηγατζήδων στις ΗΠΑ είχαν γεννηθεί σε άλλες χώρες.

Ο Κρις Σπίαρ, διευθύνων σύμβουλος της American Trucking Associations, της μεγαλύτερης ένωσης επαγγελματιών οδηγών, επαίνεσε τον υπουργό, τονίζοντας ότι κάθε οδηγός που εργάζεται στις ΗΠΑ «πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει τις πινακίδες, να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και να καταλαβαίνει τις οδηγίες ασφαλείας».

