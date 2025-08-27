#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διάλυση Βουλής και νέες εκλογές θέλουν οι Γάλλοι

Δημοσκόπηση εν μέσω πολιτικής κρίσης. Διάλυση Βουλής μπορεί να αποφασίσει ο Εμανουέλ Μακρόν, και, σύμφωνα με το Ifop, το 51% των ερωτηθέντων είπαν ότι πιστεύουν πως δεν θα το κάνει.

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 11:04

Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop που μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αγωνίζεται να σώσει την κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται.

Η δημοσκόπηση του Ifop πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, διαδικτυακά, στις 26 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού μοιάζει όλο και περισσότερο πιθανό να πέσει τον ερχόμενο μήνα αφότου τρία σημαντικά κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα σχέδιά του για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η πολιτική αβεβαιότητα είχε επιπτώσεις στις γαλλικές μετοχές και στα ομόλογα αυτήν την εβδομάδα.

Οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής θα πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και, σύμφωνα με το Ifop, το 51% των ερωτηθέντων είπαν ότι πιστεύουν πως ο Μακρόν δεν θα διαλύσει τη Βουλή.

Η εναλλακτική που έχει ο Μακρόν, αντί της διάλυσης της Βουλής εφόσον ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν να διορίσει μια νέα κυβέρνηση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

