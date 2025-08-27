Τραμπ: Να κατηγορηθεί για οργανωμένο έγκλημα ο ψυχοπαθής ακροαριστερός Σόρος!

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζορτζ Σόρος και ο γιος του πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς (RICO), έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν για οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», σημειώνει.

«Ο Σόρος και η ψυχοπαθής παρέα του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Να είστε προσεκτικοί, σας παρακολουθούμε!», έγραψε ο Τραμπ.