#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Να κατηγορηθεί για οργανωμένο έγκλημα ο ψυχοπαθής ακροαριστερός Σόρος!

«Εχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στις ΗΠΑ, υποδαυλίζοντας βίαιες διαμαρτυρίες παντού». Ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου κατά του μεγιστάνα επενδυτή και του γιου του.

Τραμπ: Να κατηγορηθεί για οργανωμένο έγκλημα ο ψυχοπαθής ακροαριστερός Σόρος!

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 16:10

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζορτζ Σόρος και ο γιος του πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς (RICO), έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν για οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», σημειώνει.

«Ο Σόρος και η ψυχοπαθής παρέα του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Να είστε προσεκτικοί, σας παρακολουθούμε!», έγραψε ο Τραμπ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η κόντρα Τραμπ-Λιζ Κουκ παίρνει τον δρόμο για τα δικαστήρια

Τη βίζα του Βραζιλιάνου υπουργού Δικαιοσύνης ανακαλεί ο Τραμπ

Τι απαντά η Κομισιόν στις νέες απειλές Τραμπ για «ψηφιακούς δασμούς»

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς χώρες που στοχοποιούν τις τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο