Μελόνι: Η ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει «γεωπολιτικά ασήμαντη»

Μιλώντας στην πόλη Ρίμινι της βορειοανατολικής Ιταλίας, η Μελόνι δήλωσε ότι η ΕΕ «δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας που θέτουν η Κίνα και οι ΗΠΑ».

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 23:02

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε σήμερα την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι το ευρωπαίο μπλοκ είναι «ολοένα και πιο καταδικασμένο σε γεωπολιτική ασημαντότητα».

Μιλώντας στην πόλη Ρίμινι της βορειοανατολικής Ιταλίας, η Μελόνι δήλωσε ότι η ΕΕ «δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας που θέτουν η Κίνα και οι ΗΠΑ».

Οι δηλώσεις αυτές της Ιταλίδας πρωθυπουργού απηχούν αντίστοιχες δηλώσεις του προκατόχου της και πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για τη γεωπολιτική και οικονομική αδυναμία της Ευρώπης.

Σε μια 40λεπτη ομιλία, η Μελόνι είπε ότι είχε προβλέψει εδώ και καιρό αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας ότι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζονται η ΕΕ και οι δημοκρατίες αμφισβητούνται από «κυνικές απολυταρχίες».

Κάλεσε την ΕΕ να ανακαλύψει ξανά την ψυχή και τις ρίζες της.

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, η Μελόνι δήλωσε ότι η κυβέρνησή της κατδικάζει την «αδικαιολόγητη» δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφους που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το al Jazeera και άλλα μέσα.

«Αυτή είναι μια απαράδεκτη επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και σε όλους όσους διακινδυνεύουν με θάρρος τη ζωή τους για να καλύψουν την τραγωδία του πολέμου», δήλωσε.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να τερματίσει τη στρατιωτική κατοχή της Γάζας, να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και να σταματήσει την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

