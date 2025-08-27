Το 62% των Αμερικανών υποστηρίζει τις κυρώσεις στους εμπορικούς συμμάχους της Ρωσίας

Οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν την επιβολή κυρώσεων στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας ως τρόπο άσκησης πίεσης στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση, που διήρκεσε τρεις μέρες και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την επιβολή κυρώσεων στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, στρατηγική που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εν μέρει υιοθετήσει και έχει απειλήσει να επεκτείνει ώστε να συμπεριλάβει την Κίνα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει ασκήσει έντονη διπλωματία, συναντώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τη σύγκρουση, στόχο που είχε δεσμευτεί να επιτύχει την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Ο Τραμπ, ο οποίος φέρεται να έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να κερδίσει Νόμπελ Ειρήνης, έχει ήδη επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις, με τη μορφή δασμού 25%, κατά της Ινδίας επειδή συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο - κύρια πηγή χρηματοδότησης του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να επιβάλει υψηλούς δασμούς στην Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου, στην Τουρκία, στα ΗΑΕ και σε άλλες χώρες που εμπορεύονται με τη Ρωσία, για να εντείνει την πίεση στη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Περίπου το 76% των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις κυρώσεις σε Ρώσους εμπορικούς εταίρους ως τρόπο τερματισμού του πολέμου, όπως και μια μέτρια πλειοψηφία, το 58% των Δημοκρατικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ