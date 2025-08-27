Θεσσαλονίκη: Δικαστικό «μπλόκο» στην έκδοση Ουκρανού στην χώρα του λόγω της εμπόλεμης κατάστασης

Να μην εκδοθεί στην Ουκρανία, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη συγκεκριμένη χώρα, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για 54χρονο Ουκρανό που καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης των δικαστικών αρχών της πατρίδας του για απάτη με δημοτικά ακίνητα στην πόλη της Οδησσού.

Ο γεννημένος στην Ρωσία 54χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής καθώς κατευθυνόταν προς το 'Αγιον Όρος. Περιφερειακό Δικαστήριο της Οδησσού είχε εκδώσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, ζητώντας την έκδοσή του για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξεις, που, κατά τα δικαστικά έγγραφα, τελέστηκαν το διάστημα μεταξύ 2010 - 2019.

Με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου της Οδησσού, εκλεγμένου με φιλορωσικό κόμμα, ο ίδιος φαίνεται να συμμετείχε σε μία μόνιμη επιτροπή διαχείρισης δημοτικών ακινήτων, ζημιώνοντας οικονομικά μέσω αυθαίρετων ενεργειών την περιουσία του δήμου, όπως αναφέρεται στα ουκρανικά έγγραφα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι διώκεται στην Ουκρανία εξαιτίας της πολιτικής του δράσης, τονίζοντας ότι σε περίπτωση έκδοσής του δεν θα τύχει δίκαιης δίκης, ενώ εξέφρασε φόβους για τη ζωή του εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης και τον συνεχιζόμενο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. «Η τύχη μου στην Ουκρανία είναι προδικασμένη», είπε απευθυνόμενος στους δικαστές. Εξήγησε δε, ότι έφυγε από την πατρίδα του για λόγους υγείας, επιδεικνύοντας έγγραφο αναπηρίας και το διαβατήριο του, ενώ κατευθύνθηκε διαδοχικά στην Αυστρία και στην Ισπανία. «Στην Ελλάδα βρέθηκα για θρησκευτικούς λόγους» πρόσθεσε.

«Οι βομβαρδισμοί καθιστούν επισφαλή την μετάβαση του στην συγκεκριμένη περιοχή» είπε η εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου, εισηγούμενη την μη έκδοσή του. Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές του Συμβουλίου γνωμοδότησαν κατά της έκδοσής του, διατάσσοντας την άρση της κράτησής του και την κατάργηση του εντάλματος σύλληψης.

